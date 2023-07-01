Bolu'da dehşet! Otomobille pide dükkanına girdi
YAŞAM İHA
Bolu’da kontrolden çıkan otomobil pide dükkanına daldı. Dükkanda hasar meydana gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Büyük korkuya yola açan kaza, Stadyum Caddesi'nde Bolu Atatürk Stadyumu'nun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Stadyum Caddesi üzerinde bulunan rampadan aşağıdan inen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AAG 922 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca, bir pide dükkanına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dükkanın dış kısmında bulunan camlar kırıldı. Araçta ve pide dükkanında maddi hasar meydana gelirken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
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