Trabzon’da dehşete düşüren olay: Taksici kanlar içinde bulundu | Polis katilin peşinde

İhbarla bölgeye gelen ekipler, aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a ait olduğunu belirlendi; bir de olay yerinde bıçak tespit edildi. Sürücü Aslan'ın ise 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Vücudunda bıçak izleri ve 3 kurşun girişine rastlanılan Aslan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.