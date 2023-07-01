Trabzon’da dehşete düşüren olay: Taksici kanlar içinde bulundu | Polis katilin peşinde
Korkunç olay dün Trabzon’da meydana geldi. Taksici Hüseyin Aslan, dere kenarında ölü bulundu. Ekipler, katili yakalamak için özel ekip kurdu. Dehşete düşüren cinayetle ilgili ortaya çıkan detay ise kan dondurdu...
Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşanan olay, dün sabah saatlerinde Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yolunda camları kırılmış, koltukları kanlı, 61 SY 053 plakalı taksiyi terk edilmiş halde görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen ekipler, aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a ait olduğunu belirlendi; bir de olay yerinde bıçak tespit edildi. Sürücü Aslan'ın ise 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Vücudunda bıçak izleri ve 3 kurşun girişine rastlanılan Aslan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
BIÇAKLAYIP, TABANCAYA İLE VURMUŞ
Çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameraları ile Hüseyin Aslan'a ait telefon kayıtları incelemeye alındı.
İncelemede; Aslan'ın gece saatlerinde kendisini telefonla arayan M.K. ile buluşup, yayla yoluna doğru hareket ettikleri tespit edildi. Aslan'ın, şüpheli tarafından ilçeye 30 kilometre uzaklıkta durdukları yolda taksi içinde bıçaklanıp, tabancayla vurularak öldürdüğü, ardından cesedin de dereye atıldığı belirlendi.
Olay yerinden uzaklaştığı taksinin lastiği patlayınca yaya olarak bölgeden kaçtığı da saptanan M.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada tamamlanan otopsi işlemleri sonrası Hüseyin Aslan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.
Cenaze, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe merkezinde toprağa verildi.
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