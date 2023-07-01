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Gaziantep’te akılalmaz olay! Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca bakın ne yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023
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Gaziantep’te akılalmaz olay! Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca bakın ne yaptı

Akılamaz olay dün gece saatlerinde Gaziantep’te meydana geldi. Minibüsten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli M.S.A, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi. Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te yaşanan olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçede devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, oto yıkama dükkanının önünde park halinde bulunan minibüse bir şüphelinin camdan girdiğini gördü.

Bekçiler, hırsızlık şüphelisi M.S.A.'yı araçtan inerken yakaladı. 17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.

Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Şüpheli M.S.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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