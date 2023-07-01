Gaziantep’te akılalmaz olay! Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca bakın ne yaptı

Bekçiler, hırsızlık şüphelisi M.S.A.'yı araçtan inerken yakaladı. 17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.