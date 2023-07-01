Gaziantep’te akılalmaz olay! Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca bakın ne yaptı
Akılamaz olay dün gece saatlerinde Gaziantep’te meydana geldi. Minibüsten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli M.S.A, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi. Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.
İlçede devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, oto yıkama dükkanının önünde park halinde bulunan minibüse bir şüphelinin camdan girdiğini gördü.
Bekçiler, hırsızlık şüphelisi M.S.A.'yı araçtan inerken yakaladı. 17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.
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