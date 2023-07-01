Sıfır araç aldı başına gelmeyen kalmadı! 20 aydır muhatap bulamıyor

Muradım; yetkililerin benimle muhatap olmasıdır. Karşımda bir muhatap bulamıyorum. 20 aydır bir yetkili arayıp da sıkıntımı sormadı. Servis de aracımı bu hale getirse bile iletişime geçilmedi. Her türlü anlaşmaya hazırım. Arabanın yenisini mi verirler, arabayı alıp parasını mı verirler ya da benimle diyaloğa geçip bir yol mu izleriz her türlü iletişime açığım. Tek amacım yetkililerin bana ulaşması. Aracımı görün ve bana ulaşın, tek derdim bu." dedi.