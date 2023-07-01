Sıfır araç aldı başına gelmeyen kalmadı! 20 aydır muhatap bulamıyor
Ankara'dan sıfır bir araç alan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı. 3 ay sonra aracın boya attığını fark eden vatandaş firmaya başvururken, konuyla ilgili muhatap bulamadığını söyledi.
Ankara'dan sıfır aldığı SUV tipi otomobilde 3 ay sonra boya atma sorunu yaşayan emekli vatandaş, firmanın mağduriyetini gidermesini istiyor. Emekli Gültekin Akbaş, 2020 yılında dizel SUV satın aldı.
Otomobilin bir süre sonra boya atmaya başladığını fark eden Akbaş, daha sonra servise gitti. Akbaş'ın iddiasına göre, servis araçta boya atan kısımları boyadı. Servis tarafından boyanan arabasında yine aynı sorunların yaşandığını ifade eden Akbaş, 20 aydır muhatap bulamamaktan yakındı.
"TEK AMACIM YETKİLİLERİN BANA ULAŞMASI"
Sorunlarının giderilmesi için kendisi ile iletişime geçilmesini istediğini ifade eden Gültekin Akbaş, "Aracımı 2020 yılının Kasım ayında aldım. Sıfır aldığım aracım 3 ay sonra boya atmaya başladı. Servise gittiğimde ilk önce kuş pisliği ve taş sekmesi dendi. Daha sonrasında fabrika hatası olduğunu kabul ettiler. Kronik bir arıza olduğunu belirtip, aracı boyayacaklarını söylediler ve boyadılar.
Muradım; yetkililerin benimle muhatap olmasıdır. Karşımda bir muhatap bulamıyorum. 20 aydır bir yetkili arayıp da sıkıntımı sormadı. Servis de aracımı bu hale getirse bile iletişime geçilmedi. Her türlü anlaşmaya hazırım. Arabanın yenisini mi verirler, arabayı alıp parasını mı verirler ya da benimle diyaloğa geçip bir yol mu izleriz her türlü iletişime açığım. Tek amacım yetkililerin bana ulaşması. Aracımı görün ve bana ulaşın, tek derdim bu." dedi.
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