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43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta dönüş yoğunluğu! Tatilciler dönüş yoluna geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
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43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta dönüş yoğunluğu! Tatilciler dönüş yoluna geçti

43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler trafik yoğunluğu oluşturdu.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçen vatandaşlar, dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Trafik yoğunluğunun daha çok Ankara-Samsun D 200 kara yolunda olduğu görüldü. Akıcı şekilde ilerleyen araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yoğunluğun olduğu bölgelerde trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise dron denetimleri yapılıyor. Trafik yoğunluğunun yarında devam etmesi bekleniyor.

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