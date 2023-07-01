43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta dönüş yoğunluğu! Tatilciler dönüş yoluna geçti
43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler trafik yoğunluğu oluşturdu.
43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçen vatandaşlar, dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu.
Trafik yoğunluğunun daha çok Ankara-Samsun D 200 kara yolunda olduğu görüldü. Akıcı şekilde ilerleyen araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
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