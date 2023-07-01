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Sıcaklıklar bir anda yükselecek! İstanbul Ankara ve İzmir kavrulacak! Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmin raporu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
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Sıcaklıklar bir anda yükselecek! İstanbul Ankara ve İzmir kavrulacak! Meteoroloji’den 5 günlük hava tahmin raporu...

Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları yağmur sonraası artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların daha da yükseleceği belirtildi. Yapılan açıklamada başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların ciddi anlamda artış göstereceğine yer verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışların sona ereceği ve sıcak havanın etkisini artıracağı belirtildi.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; geçtiğimiz hafta boyunca ülkenin birçok bölgesinde yağış görülürken, hafta sonu ülke genelinde açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığı birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkacak.

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