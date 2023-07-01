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Samsun’da yürek yakan olay: 6 kişi akıntıya kapıldı! 2 ölü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023
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Samsun’da yürek yakan olay: 6 kişi akıntıya kapıldı! 2 ölü!

Kahreden olay Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Denize girip akıntıya kapılan ve kurtarılıp hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarılırken, Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu ise bulunamadı.

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Güder ve Semizoğlu'na ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişiden Güder ve Semizoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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