Diyarbakır’da tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangın hasara sebep oldu! Ekipler soruşturma başlattı

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmasıyla söndürülen yangın, bazı buğday ve mercimek ekili alanlar ile bahçedeki ağaçlarda zarara yol açtı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.