01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangın hasara sebep oldu! Ekipler soruşturma başlattı

Diyarbakır'da tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangın hasara sebep oldu! Ekipler soruşturma başlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023
ABONE OL
Diyarbakır’da tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangın hasara sebep oldu! Ekipler soruşturma başlattı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangında ekili alanlar ile meyve ağaçları zarar gördü.Ekipler çalışmasıyla söndürülen yangın, bazı buğday ve mercimek ekili alanlar ile bahçedeki ağaçlarda zarara yol açtı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğil ilçesi Dicle Barajı mevkiinde tarlada başlayan yangın büyüyerek bahçedeki meyve ağaçlarına sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmasıyla söndürülen yangın, bazı buğday ve mercimek ekili alanlar ile bahçedeki ağaçlarda zarara yol açtı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA