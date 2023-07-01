01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de sazlık alanda korkutan yangın: Kontrol altına alındı | Ekipler inceleme başlattı

İzmir'de sazlık alanda korkutan yangın: Kontrol altına alındı | Ekipler inceleme başlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023
ABONE OL
İzmir’de sazlık alanda korkutan yangın: Kontrol altına alındı | Ekipler inceleme başlattı

Korkutan yangın saat 14.30’da İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Ekipler, sazlıkta çıkan yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yanının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'ndeki sazlıkta, saat 14.30'da yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 2 uçak havadan, 4 arazöz ise karadan müdahaleyle yerleşim bölgesine tehdit oluşturmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA