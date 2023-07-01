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Elazığ'da korkunç kaza! Otomobil şarampole uçup ters döndü: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023
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Elazığ’da korkunç kaza! Otomobil şarampole uçup ters döndü: Çok sayıda yaralı var

Elazığ-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü yakınında meydana geldi.

C.C.'nin kullandığı 23 LD 791 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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