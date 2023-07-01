Antalya’da kahreden olay! Acı haberi gözyaşları içinde verdi: Kimse aldırış etmedi

"KİMSE ALDIRIŞ ETMEDİ"

Olayı gören Burak Şahin, "Saat 12.00 sıralarında oldu, iki arkadaş tatil için Trabzon'dan gelmişler. Yüzerken biri kıyıya döndü, diğer boğulmaya başladı. Kimse aldırış etmedi ilk başta. Daha sonra Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama yaptılar, çıkartmaya çalıştılar. Uzun süre aradılar. Sudan çıkardılar ama hayatını kaybetmişti" dedi.