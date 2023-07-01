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Antalya’da kahreden olay! Acı haberi gözyaşları içinde verdi: Kimse aldırış etmedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
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Antalya’da kahreden olay! Acı haberi gözyaşları içinde verdi: Kimse aldırış etmedi

Trabzon'dan Antalya'ya kuzeni 27 yaşındaki Volkan Bakan ile tatile gelen 22 yaşındaki Mustafa Baytar, denizde yüzerken boğuldu. Yakınlarını telefonla arayarak acı haberi veren Bakan, kuzeninin cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü. O sırada çevredekilerin umursamaz tavırları şaşkına çevirdi.

Yürek yakan olay Antalya Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Volkan Bakan ve kuzeni Mustafa Baytar Trabzon'dan, Antalya'ya gitti.

Öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen kuzenler, serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen kuzenlerden Baytar, bir anda suda batıp çıkmaya başladı. Bakan ise hemen kıyıya çıkıp yardım istedi.

Yakındaki cankurtaran ve vatandaşlar arama çalışması yaparken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye giden deniz polisi, bölgede araştırma yapmaya başladı.

Su altında arama yapan dalgıç polisler kısa süre sonra Baytar'ı hareketsiz şekilde bulundu. Kıyıya çıkarılan Baytar, sağlık ekiplerinin uzun süre yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kıyıdaki cenazesinin çevresi, kaşık sedye ile kapatılırken üzerine ise bir plaj şemsiyesi açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Baytar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kuzeninin cenazesi başında gözyaşı döken Volkan Bakan ise büyük üzüntü yaşadı. Kuzenlerin bu akşam tatillerini tamamlayıp Trabzon'a doğru yola çıkacakları öğrenildi.

Öte yandan, sahilde bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye ve güneşlenmeye devam ettikleri görüldü.

"KİMSE ALDIRIŞ ETMEDİ"

Olayı gören Burak Şahin, "Saat 12.00 sıralarında oldu, iki arkadaş tatil için Trabzon'dan gelmişler. Yüzerken biri kıyıya döndü, diğer boğulmaya başladı. Kimse aldırış etmedi ilk başta. Daha sonra Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama yaptılar, çıkartmaya çalıştılar. Uzun süre aradılar. Sudan çıkardılar ama hayatını kaybetmişti" dedi.

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