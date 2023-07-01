Düzce'de katliam gibi kaza! 2 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberine göre Düzce'de içerisinde 11 kişinin bulunduğu hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.
Düzce'de, içerisinde 11 kişinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Çamköy Mahallesi köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Yusuf Yıldırım yönetimindeki 81 ADA 107 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Pektaş'ın kullandığı 06 COA 368 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Mustafa Yıldırım ve hafif ticari araçtaki Sercan Çınar, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş, Murat Pektaş, Serdar Efe Bilgin, Efe Avağ ve Nazlıcan Barotçu (21) yaralandı, yola fırlayan 3 çocuk annesi Hanım Bilgin (30) ise yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaralılara müdahalede bulundu.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nazlıcan Barotçu da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar ise Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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