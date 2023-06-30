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İzmir'de korkunç kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü 21 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
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İzmir’de korkunç kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü 21 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

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