Bursa’da kurbanlık danaya girdiler kutudan sosis çıktı! Akılalmaz rezalette ilk ifade | Baba ve oğlu tutuklandı

İLK İFADE: SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayeti üzerine, işletme sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğlu suçlamaları reddetti.

Hisse için kişi başı ortalama 7 bin 100 lira ödediğini belirterek yaklaşık 800 bin lira zararı olduğunu iddia eden hak sahiplerinin ihbarıyla gözaltına alınan işletme sahibi baba ile oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Paketlenmiş etleri satan firmanın da parasını alamadığı için baba oğuldan şikayetçi olduğu öğrenildi.