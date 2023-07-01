Bursa’da kurbanlık danaya girdiler kutudan sosis çıktı! Akılalmaz rezalette ilk ifade | Baba ve oğlu tutuklandı
Bursa'da, kurban kesmek için 1800 kişiden, ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan bir et restoran sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayetleri üzerine gözaltına alındı. Hak sahipleri etlerin dini usullere uygun olmadığını ve bozuk olduğunu öne sürerek yaklaşık 800 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Baba ve oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Bursa'da, kurban kesmek için 1800 kişiden, ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan bir et restoran sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayetleri üzerine gözaltına alındı. Hak sahipleri etlerin dini usullere uygun olmadığını ve bozuk olduğunu öne sürerek yaklaşık 800 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Baba ve oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et restoranı işletmecileri, Kurban Bayramı için 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde sahiplerine verileceğini belirtti.
Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın 1'inci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bayramın 2'nci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazıları ile firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu yönündeki iddialar üzerine tartışma çıktı.
ETLER İMHA EDİLDİ
İhbarla olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi.
İLK İFADE: SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayeti üzerine, işletme sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğlu suçlamaları reddetti.
Hisse için kişi başı ortalama 7 bin 100 lira ödediğini belirterek yaklaşık 800 bin lira zararı olduğunu iddia eden hak sahiplerinin ihbarıyla gözaltına alınan işletme sahibi baba ile oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Paketlenmiş etleri satan firmanın da parasını alamadığı için baba oğuldan şikayetçi olduğu öğrenildi.
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