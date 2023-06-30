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İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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İzmir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale...

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangını, 6 uçak ve 4 helikopterin, havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

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