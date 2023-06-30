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Sollama yaparken arkadaşının kullandığı motosiklete çarptı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Sollama yaparken arkadaşının kullandığı motosiklete çarptı!

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı (30), aynı yönde giden arkadaşı Ruşen Can'ı (30) sollarken motosikletine çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralanırken, Gökhan Demirkapı'nın kullandığı motosiklette bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

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