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Sağanak geliyor! Meteoroloji 9 il için sarı uyarı verdi…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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Sağanak geliyor! Meteoroloji 9 il için sarı uyarı verdi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü için hava raporunu yayınladı. Erzurum başta olmak üzere 9 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bayramın 3. günü (30 Haziran 2023 Cuma): Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Batı Karadeniz kıyılarının, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'E SEL VE SU BASKINI TEDBİRİ

30.06.2023 Cuma günü Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENTİSİ!

30.06.2023 Cuma günü öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TEKİRDAĞ 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C

Az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 34°C

Az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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