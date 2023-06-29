Sağanak geliyor! Meteoroloji 9 il için sarı uyarı verdi…

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TEKİRDAĞ 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu