Sağanak geliyor! Meteoroloji 9 il için sarı uyarı verdi…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü için hava raporunu yayınladı. Erzurum başta olmak üzere 9 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Bayramın 3. günü (30 Haziran 2023 Cuma): Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Batı Karadeniz kıyılarının, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'E SEL VE SU BASKINI TEDBİRİ
30.06.2023 Cuma günü Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENTİSİ!
30.06.2023 Cuma günü öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TEKİRDAĞ 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?
- Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...
- 2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
- Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Torba yasa Meclis'e geliyor! EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, staj ve çıraklık sigortası...
- Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?
- Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
- THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak 2023? Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri başvuru kura çekilişi ne zaman?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi belli oldu mu?