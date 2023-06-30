FETÖ’cü hainlerle 2.5 saat boyunca çatıştı! 15 Temmuz şehidi Fırat Bulut’un ağabeyi duygularını anlattı: Hainler karşılarında her zaman milleti bulur









Günler haftalar aylar derken tam 7 yıl oldu. Ama bize bir ömür gibi geldi. Kardeşime olan özlemim, her geçen gün daha da artıyor. Tarihimizde birçok ihanetle karşılaştık ama FETÖ'nün hain darbe girişimden sonra bile hala bu hainlere inananlar var. Kardeşimi bu uğurda şehit vermiş biri olarak ne onlara ne de destekçilerine hakkımı helal etmiyorum.