Samsun’da katliam gibi kaza! Bayram ziyareti faciayla bitti: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Kazada araç sürücüsü Mustafa Bekdemir (33), eşi Şahinde Bekdemir (27), çocukları Kağan Bekdemir (8) ve Mert Bekdemir (5) ile yeğeni Demir Bekdemir (10) yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan Demir Bekdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şahinde Bekdemir ile Mert Bekdemir ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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