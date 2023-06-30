Samsun'da katliam gibi kaza! Bayram ziyareti faciayla bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
İstanbul'dan Giresun'a bayram ziyaretine giden aile Samsun'da kaza geçirdi. Aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen feci kazada 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Giresun'a bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu aracın Samsun'da lastiğinin patlaması sonıucu meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 71. kilometresi Miliç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'un Bulancak ilçesine bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu Mustafa Bekdemir idaresindeki 34 JL 5432 plakalı çift kabinli kamyonet, sol ön lastiğinin patlaması sonucu takla atıp ters döndü.
Kazada araç sürücüsü Mustafa Bekdemir (33), eşi Şahinde Bekdemir (27), çocukları Kağan Bekdemir (8) ve Mert Bekdemir (5) ile yeğeni Demir Bekdemir (10) yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan Demir Bekdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şahinde Bekdemir ile Mert Bekdemir ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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