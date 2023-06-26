Bugün noter, adliye, vergi daireleri çalışıyor mu? Hangi noterler nöbetçi? 26-27 Haziran belediye, muhtarlık, kaymakamlıklar açık mı? 2023 mesai saatleri...

26-27 HAZİRAN AÇIK VE KAPALI OLAN İŞLETMELER

Eczaneler özel işletmeler olduğundan 26 Haziran günü tam hizmet verecek. Saat 19.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler açık olacak. 27 Haziran Salı günü arefe günü olduğundan öğle saatlerine kadar eczaneler hizmet verecek.

Noterler bugün ve yarın çalışmaya devam edecek. Onlarda eczanelerde olduğu gibi yarın öğle saatlerine kadar açık olacak. Kurban Bayramı resmi tatili sebebiyle ise 28,29,30 Haziran ve 1 Temmuz'da kapalı olacak.

Aile Sağlığı Merkezi veya bilinen diğer bir adıyla Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından kapalı olacak. Sağlık Ocakları, Kurban Bayramı sonrasında 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

26-27 Haziran tarihinde hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan hizmet vermeye devam edecek.