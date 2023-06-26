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Bugün noter, adliye, vergi daireleri çalışıyor mu? Hangi noterler nöbetçi? 26-27 Haziran belediye, muhtarlık, kaymakamlıklar açık mı? 2023 mesai saatleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Bugün noter, adliye, vergi daireleri çalışıyor mu? Hangi noterler nöbetçi? 26-27 Haziran belediye, muhtarlık, kaymakamlıklar açık mı? 2023 mesai saatleri...

"Bugün nöbetçi noter var mı, bayram ve arefe günü noterler açık mı?" soruları vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. 2023 Kurban Bayramı, 9 günlük resmî bir tatil ile kutlanıyor. İşte, Kurban Bayramı boyunca noterlerin çalışma durumu ve güncel çalışma saatleri...

"Bugün noterler çalışıyor mu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, noterlerin çalışma saatlerini sorguluyor. 26-27 Haziran günü arifeyle beraber başlayacak bayram, 1 Temmuz tarihine kadar sürecek. Peki, yarın ve arife gününde noterler çalışıyor mu, açık mı? İşte, detaylar...

ARİFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen resmî tatil devlet dairelerini de kapsadığı için 26 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında noterler açık olmayacak. Ancak nöbetçi noterler çalışmaya devam edecek.

2023 NOTER GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi çalışmaya saat 09.00 itibarıyla başlar ve 17.00'de kapatır. İş yoğunluğuna göre öğle tatili 12.00-13.00 veya 12.30-13.30 arası değişebilir.

BUGÜN BELEDİYELER, VALİLİKLER, KAYMAKAMLIK VE MUHTARLIKLAR AÇIK MI?

26-27 Haziran tarihi idari izin kapsamına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran tarihinin idari tatil ilan edildiğini ve bayram tatilinin 9 gün süreceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda belediye, valilik, kaymakamlık ve muhtarlar kamu çalışanı olduğundan kapalı olacak.

İdari izin ya da bilinen diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan memurlara verilmektedir.

26-27 HAZİRAN AÇIK VE KAPALI OLAN İŞLETMELER

Eczaneler özel işletmeler olduğundan 26 Haziran günü tam hizmet verecek. Saat 19.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler açık olacak. 27 Haziran Salı günü arefe günü olduğundan öğle saatlerine kadar eczaneler hizmet verecek.

Noterler bugün ve yarın çalışmaya devam edecek. Onlarda eczanelerde olduğu gibi yarın öğle saatlerine kadar açık olacak. Kurban Bayramı resmi tatili sebebiyle ise 28,29,30 Haziran ve 1 Temmuz'da kapalı olacak.

Aile Sağlığı Merkezi veya bilinen diğer bir adıyla Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından kapalı olacak. Sağlık Ocakları, Kurban Bayramı sonrasında 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.
26-27 Haziran tarihinde hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan hizmet vermeye devam edecek.

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