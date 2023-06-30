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Görüntüler Sivas'tan! Fındık büyüklüğünde dolu yağışı böyle görüntülendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Görüntüler Sivas’tan! Fındık büyüklüğünde dolu yağışı böyle görüntülendi

Sivas'ta bir köyde adeta bardaktan boşalırcasına dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Sivas'ta dün akşam saatlerinde yer yer etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Görüntüler Sivas’tan! Fındık büyüklüğünde dolu yağışı böyle görüntülendi

Merkeze bağlı Eğribucak köyünde etkili olan sağanak yağmur beraberinde dolu yağışını da getirdi.


Adeta bardaktan boşalırcasına misket büyüklüğünde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.

Görüntüler Sivas’tan! Fındık büyüklüğünde dolu yağışı böyle görüntülendi

O anlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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