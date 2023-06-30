Görüntüler Sivas'tan! Fındık büyüklüğünde dolu yağışı böyle görüntülendi
YAŞAM İHA
Sivas'ta bir köyde adeta bardaktan boşalırcasına dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Sivas'ta dün akşam saatlerinde yer yer etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Eğribucak köyünde etkili olan sağanak yağmur beraberinde dolu yağışını da getirdi.
Adeta bardaktan boşalırcasına misket büyüklüğünde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.
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