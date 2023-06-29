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Yardım talebinde bulundular! İzmir'de göçmen kurtarma operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Yardım talebinde bulundular! İzmir’de göçmen kurtarma operasyonu

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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