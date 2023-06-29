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Bodrum'da bayram yoğunluğu! Plajlara akın ettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Bodrum’da bayram yoğunluğu! Plajlara akın ettiler

Muğla'nın dünyaca turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler, denize girerek biraz olsun serinleyerek sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

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