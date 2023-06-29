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Kandıra Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Kandıra Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Son dakika haberleri... Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün (29.06.2023) içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur” denildi.

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