İzmir’de kan donduran vahşet! Eski eşi ve abisini katletti çocuğunu alıp kaçtı

Bahçecioğlu kardeşler kanlar içinde yerde kalırken, Y.K. ise oğlunu alıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cansız bedenleri polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.