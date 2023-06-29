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İzmir'de kan donduran vahşet! Eski eşi ve abisini katletti çocuğunu alıp kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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İzmir’de kan donduran vahşet! Eski eşi ve abisini katletti çocuğunu alıp kaçtı

İzmir Buca'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Y.K. isimli şahıs bir süre dini nikahlı yaşadığı eşi Fidan Bahçecioğlu ve ağabeyi Kenan Bahçecioğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü. 11 yaşındaki oğlunu da alıp kayıplara karışan katil zanlısı, ekipler tarafından yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde Y.K., dini nikahla yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Fidan Bahçecioğlu ile ağabeyi Kenan Bahçecioğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü. Annesinin yanına getirdiği 11 yaşındaki oğlu B.K.'yi de alarak kaçan Y.K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



Olay, saat 13.00 sıralarında Karanfil Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşayan Y.K. ve Fidan Bahçecioğlu bir süre önce ayrıldı. Y.K., bugün kendisiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki çocukları B.K.'yi Fidan Bahçecioğlu'na getirdi.

Burada Y.K. ile Bahçecioğlu ve onun ağabeyi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., yanındaki tabancasıyla Bahçecioğlu kardeşlere peş peşe ateş etti.

Bahçecioğlu kardeşler kanlar içinde yerde kalırken, Y.K. ise oğlunu alıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cansız bedenleri polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.K.'yi Bornova ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Y.K.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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