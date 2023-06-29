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Kayseri-Sivas yolunda korkunç kaza! 1 ölü 14 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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Kayseri-Sivas yolunda korkunç kaza! 1 ölü 14 yaralı

Kayseri-Sivas yolu üzerinde ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas yolu Yeşilyurt mevkiinde meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki 06 PFR 17 plakalı Volkswagen marka ticari araç ile M.A. idaresindeki 38 AAH 211 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon refüje çıkarken, ticari araç ise yol ortasındaki direğe çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü M.A. ile minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ticari araçta bulunan ve durumu ağır olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen F.K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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