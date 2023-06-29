Kayseri-Sivas yolunda korkunç kaza! 1 ölü 14 yaralı

Çarpmanın etkisi ile kamyon refüje çıkarken, ticari araç ise yol ortasındaki direğe çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü M.A. ile minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.