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Tokat'ta acı olay! Ablasıyla oynayan 10 aylık bebek boğularak öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Tokat’ta acı olay! Ablasıyla oynayan 10 aylık bebek boğularak öldü

Tokat'ta çok acı bir olay yaşandı. 10 aylık bebek, 4 yaşındaki ablası ile oynadığı sırada başına geçirilen poşet nedeniyle boğularak hayatını kaybetti.

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