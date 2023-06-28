Kurbanlık almaya giden ailenin otomobili kanala uçtu!
Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleye kurbanlık almaya giderken sulama kanalına uçan otomobildeki Hacı (37) ve Fesla Yoldaş (40) çifti ile 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Avadan Mahallesi'ne kurbanlık almaya giden Hacı Yoldaş'ın kullandığı 01 AOA 769 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçarak ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Hacı Yoldaş ile eşi Fesla ve oğulları Muhammed Enes ve Ahmet Enes'i çıkardı. Ekipler, Yoldaş çifti ile çocukları Muhammed Enes'in hayatını kaybettiği belirledi. Ahmet Enes Yoldaş'ın ise yara almadığı tespit edildi.
Ölen 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...
- KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Branş dağılımı ve kontenjanlar... ÖSYM giriş ekranı!
- Kurban etine sakın çatal, bıçak değdirmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyormuş! İşte et pişirirken doğru bilinen yanlışlar...
- Kurban eti kimlere, kaç kişiye verilir? Kurban Bayramı'nda kurban eti nasıl dağıtılmalı? Diyanet açıklaması...
- 2023 KURBAN BAYRAMI SÖZLERİ VE MESAJLARI! Kurban Bayramı mesajı Facebook, WhatsApp, Instagram görselleri...
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?
- KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023: Aileye, kurumsal, sevgiliye, anlamlı, dualı Kurban Bayramı kutlama mesajları! Yepyeni görülmemiş mesajlar...
- Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?
- Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023…
- Bursa ve Adana'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Adana bayram namazı vakti 2023…
- İZMİR BAYRAM NAMAZ SAATİ: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri