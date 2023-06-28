Kurbanlık almaya giden ailenin otomobili kanala uçtu!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Hacı Yoldaş ile eşi Fesla ve oğulları Muhammed Enes ve Ahmet Enes'i çıkardı. Ekipler, Yoldaş çifti ile çocukları Muhammed Enes'in hayatını kaybettiği belirledi. Ahmet Enes Yoldaş'ın ise yara almadığı tespit edildi.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.