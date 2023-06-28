Kurban Bayramı 1.2.3.4. günü BİM, A101, MİGROS, ŞOK saat kaça kadar açık? Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023?

"Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023? Kurban Bayramı 1.2.3.4. günü BİM, A101, MİGROS, ŞOK saat kaça kadar açık?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Evlerinin ihtiyaçlarını zincir marketler üzerinden karşılayan vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023? Kurban Bayramı 1.2.3.4. günü BİM, A101, MİGROS, ŞOK saat kaça kadar açık?