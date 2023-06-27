İstanbul'da 20 milyonluk soygun! Sürükleye sürükleye götürdüler! Tam 200 kilo...
İstanbul Tuzla'da bir iş adamına ait eve giren 5 soyguncu, içerisinde para ve ziynet eşyaları bulunan kasayı çaldı. Eşyaların ve paranın toplam değerinin 20 milyon TL olduğu öğrenilirken, soygun anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Tuzla'da bir iş adamına ait eve silah ve maske ile giren 5 şahıs, içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı çaldı.
Soyguncular toplamda 20 milyon TL ile kayıplara karıştı. Şüphelilerin 200 kilo ağırlığındaki kasayı sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. İş adamı Gökhan Korkusuz, dün akşam saatlerinde eşinin doğumu için evinden ayrılarak hastaneye gitti. O esnada evin boş olmasını fırsat bilen maskeli ve silahlı 5 şahıs, Korkusuz'a ait villaya girdi.
Eve giren şüpheliler, toplam değeri 20 milyon lira olan bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı sürükleyerek evden çıkardı. Soyguncular çaldıkları kasayı olay yerine geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"200 KİLOGRAMLIK ÇELİK KASAYI SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRMÜŞLER"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Gökhan Korkusuz, "Eşim doğum yapmıştı, hastaneye yanına gittim ardından eve geri geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm.
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