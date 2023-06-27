İstanbul’da 20 milyonluk soygun! Sürükleye sürükleye götürdüler! Tam 200 kilo...

Kameralara baktığımızda beyaz bir araçla 5 kişi maskeli ve silahlı şekilde eve giriş yapıyor. 200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek götürmüşler. Kasada para, ziynet eşyalar ve evraklarım vardı. Yaklaşık 20 milyon lira civarında bir kaybımız var" dedi.

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