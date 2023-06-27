27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 20 milyonluk soygun! Sürükleye sürükleye götürdüler! Tam 200 kilo...

İstanbul'da 20 milyonluk soygun! Sürükleye sürükleye götürdüler! Tam 200 kilo...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
ABONE OL
İstanbul’da 20 milyonluk soygun! Sürükleye sürükleye götürdüler! Tam 200 kilo...

İstanbul Tuzla'da bir iş adamına ait eve giren 5 soyguncu, içerisinde para ve ziynet eşyaları bulunan kasayı çaldı. Eşyaların ve paranın toplam değerinin 20 milyon TL olduğu öğrenilirken, soygun anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Tuzla'da bir iş adamına ait eve silah ve maske ile giren 5 şahıs, içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı çaldı.

Soyguncular toplamda 20 milyon TL ile kayıplara karıştı. Şüphelilerin 200 kilo ağırlığındaki kasayı sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. İş adamı Gökhan Korkusuz, dün akşam saatlerinde eşinin doğumu için evinden ayrılarak hastaneye gitti. O esnada evin boş olmasını fırsat bilen maskeli ve silahlı 5 şahıs, Korkusuz'a ait villaya girdi.

Eve giren şüpheliler, toplam değeri 20 milyon lira olan bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı sürükleyerek evden çıkardı. Soyguncular çaldıkları kasayı olay yerine geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



"200 KİLOGRAMLIK ÇELİK KASAYI SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRMÜŞLER"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Gökhan Korkusuz, "Eşim doğum yapmıştı, hastaneye yanına gittim ardından eve geri geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm.

Kameralara baktığımızda beyaz bir araçla 5 kişi maskeli ve silahlı şekilde eve giriş yapıyor. 200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek götürmüşler. Kasada para, ziynet eşyalar ve evraklarım vardı. Yaklaşık 20 milyon lira civarında bir kaybımız var" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA