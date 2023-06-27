Arefe Günü 1000 İHLAS SURESİ okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı!
"Arefe günü 1000 İhlas suresi okumanın faziletleri nelerdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Arefe gününde eksiksiz ve doğru şekilde ibadet etmek isteyenler, İhlas suresi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dört ayetten oluşan bu sureyi okumak ve bugün yapılan tüm ibadetlerin önemi Peygamber Efendimizin hadisleriyle de gözler önüne serilmiştir. Peki, İhlas suresi anlamı nedir, ne zaman okunur? İşte, detaylar...
İHLAS SURESİ OKU! Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi, Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte merak konusu oluyor. Kurban Bayramı arefesi olan 27 Haziran Salı günü 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. Peki, ihlas suresi anlamı nedir, nasıl okunur? İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi...
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?
İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?
Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.
Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.
Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.
İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?
Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.
İHLAS SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU!
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.
AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ
"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
Bir hadis-i şerifte:
"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.
Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."
"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."
"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)
"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."
Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur.
Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.
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- Arefe Günü 1000 İHLAS SURESİ okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı!
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