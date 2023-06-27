Yunan’ı korku saldı! Türkiye Mavi Vatan planını devreye sokuyor!

TCG İstanbul'un önemli bir rolü olduğunu yazan GeoStratigika, Türk firkateyni İstanbul'un, Mavi Vatan'ın geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Bu geminin MİLGEM projesinin Ada korvet programı genişletmesinin bir parçası olduğu söylenen haberde, elektronik sistemlerin büyük bir bölümünün yerli üretim olmasının da büyük değer taşıdığı yazıldı.