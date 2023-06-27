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Yunan'ı korku saldı! Türkiye Mavi Vatan planını devreye sokuyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Yunan’ı korku saldı! Türkiye Mavi Vatan planını devreye sokuyor!

Miçotakis'in galip geldiği seçimi geride bırakan Yunanistan basını Türkiye'nin Mavi Vatan'da yol alacak TCG İstanbul'u yeniden yakın mercek altına aldı.Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a mesaj gönderdiğini yazan Yunan medyası 'Mavi Vatan' planı bir kez daha devreye sokuluyor' dedi.

Türkiye'nin attığı her adımı takip eden Yunanistan'ın yeni gündemi TCG İstanbul... Yunan basını Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a bir mesaj verdiği ifade edildi.

TCG İstanbul'un önemli bir rolü olduğunu yazan GeoStratigika, Türk firkateyni İstanbul'un, Mavi Vatan'ın geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Bu geminin MİLGEM projesinin Ada korvet programı genişletmesinin bir parçası olduğu söylenen haberde, elektronik sistemlerin büyük bir bölümünün yerli üretim olmasının da büyük değer taşıdığı yazıldı.

Fırkateynin denizaltı karşıtı harp, deniz savunması, gözetleme, keşif devriyesi ve hedef tespit kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

Milli geminin boyunun aynı sınıfındaki gemilere göre daha uzun olduğu ifade edildi.

TCG İSTANBUL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin MİLGEM projesi kapsamında, dışa bağımlılığını azaltmak maksadıyla ve savunma sanayinin modernizasyon ve yenilenme çabalarıyla prototipi oluşturulan gemilerden TCG İstanbul (F-515) savaş gemisi, 23 Ocak 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İstanbul Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla denize indirilmiştir. İstif Sınıfı içinde 4 adet fırkateyn üretilmesi planlanmaktadır. Gemi yerli ve milli silahlarla donatılacaktır. 2017'de inşasına başlanmıştır. 2023'te göreve hazır olması beklenmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sınıf ve tipi: İstif sınıfı

Deplasman: 3.000 ton

Uzunluk: 113,2 metre

Genişlik: 14,40 metre

Su çekimi: 4,05 metre

İtme gücü: 1 gaz türbini, 2 dizel, 2 şaft

HIZ

Ekonomi: 14 knot (26 km/sa)

Maksimum: 29 knot (54 km/sa)

Menzil: 14 knot (26 km/sa) hızda 6,570 deniz mili (12,168 km)

TEKNE VE İNİŞ GEMİ TAŞITI

2 x şişme bot

Kişi kapasitesi: 125

SENSÖRLER VE İŞLEME SİSTEMLERİ

Savaş Yönetim Sistemi: GENESIS ADVENT

Arama radarı: 3D arama radarı

Yüzey Radarı: ASELSAN ALPER LPI

Atış Kontrol Radarı: AKREP (AKR-D Block B-1/2)

Sonar

ELEKTRONİK HARP VE TUZAKLARI

SIGINT: ASELSAN ARES 2N

Elektronik karşı önlem: AREAS 2C

Torpido önleme sistemi: Aselsan HIZIR

SİLAH DONANIMI

SİLAHLAR:

1 × 76mm MKE baş topu

1 × 35mm Aselsan GÖKDENIZ CIWS yakın hava savunma sistemi

2 × 25mm Aselsan STOP makineli top

GEMİSAVAR FÜZELERİ:

16 × Atmaca

DİKEY ATIM SİSTEMİ:

16 hücreli MDAS: HİSAR füze ailesi

UÇAKSAVAR FÜZELERİ:

ASELSAN RAM

TORPİDOLAR:

2 × 324mm ikili torpido lançeri

UÇAK MEVCUDU

S-70B Seahawk Helikopter

İnsansız hava araçları (İHA) Havacılık imkanları: Helikopter pisti ve hangarı

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