Yunan'ı korku saldı! Türkiye Mavi Vatan planını devreye sokuyor!
Miçotakis'in galip geldiği seçimi geride bırakan Yunanistan basını Türkiye'nin Mavi Vatan'da yol alacak TCG İstanbul'u yeniden yakın mercek altına aldı.Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a mesaj gönderdiğini yazan Yunan medyası 'Mavi Vatan' planı bir kez daha devreye sokuluyor' dedi.
Türkiye'nin attığı her adımı takip eden Yunanistan'ın yeni gündemi TCG İstanbul... Yunan basını Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a bir mesaj verdiği ifade edildi.
TCG İstanbul'un önemli bir rolü olduğunu yazan GeoStratigika, Türk firkateyni İstanbul'un, Mavi Vatan'ın geleceği için önemli olduğunu belirtti.
Bu geminin MİLGEM projesinin Ada korvet programı genişletmesinin bir parçası olduğu söylenen haberde, elektronik sistemlerin büyük bir bölümünün yerli üretim olmasının da büyük değer taşıdığı yazıldı.
Fırkateynin denizaltı karşıtı harp, deniz savunması, gözetleme, keşif devriyesi ve hedef tespit kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.
Milli geminin boyunun aynı sınıfındaki gemilere göre daha uzun olduğu ifade edildi.
TCG İSTANBUL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti'nin MİLGEM projesi kapsamında, dışa bağımlılığını azaltmak maksadıyla ve savunma sanayinin modernizasyon ve yenilenme çabalarıyla prototipi oluşturulan gemilerden TCG İstanbul (F-515) savaş gemisi, 23 Ocak 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İstanbul Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla denize indirilmiştir. İstif Sınıfı içinde 4 adet fırkateyn üretilmesi planlanmaktadır. Gemi yerli ve milli silahlarla donatılacaktır. 2017'de inşasına başlanmıştır. 2023'te göreve hazır olması beklenmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sınıf ve tipi: İstif sınıfı
Deplasman: 3.000 ton
Uzunluk: 113,2 metre
Genişlik: 14,40 metre
Su çekimi: 4,05 metre
İtme gücü: 1 gaz türbini, 2 dizel, 2 şaft
HIZ
Ekonomi: 14 knot (26 km/sa)
Maksimum: 29 knot (54 km/sa)
Menzil: 14 knot (26 km/sa) hızda 6,570 deniz mili (12,168 km)
TEKNE VE İNİŞ GEMİ TAŞITI
2 x şişme bot
Kişi kapasitesi: 125
SENSÖRLER VE İŞLEME SİSTEMLERİ
Savaş Yönetim Sistemi: GENESIS ADVENT
Arama radarı: 3D arama radarı
Yüzey Radarı: ASELSAN ALPER LPI
Atış Kontrol Radarı: AKREP (AKR-D Block B-1/2)
Sonar
ELEKTRONİK HARP VE TUZAKLARI
SIGINT: ASELSAN ARES 2N
Elektronik karşı önlem: AREAS 2C
Torpido önleme sistemi: Aselsan HIZIR
SİLAH DONANIMI
SİLAHLAR:
1 × 76mm MKE baş topu
1 × 35mm Aselsan GÖKDENIZ CIWS yakın hava savunma sistemi
2 × 25mm Aselsan STOP makineli top
GEMİSAVAR FÜZELERİ:
16 × Atmaca
DİKEY ATIM SİSTEMİ:
16 hücreli MDAS: HİSAR füze ailesi
UÇAKSAVAR FÜZELERİ:
ASELSAN RAM
TORPİDOLAR:
2 × 324mm ikili torpido lançeri
UÇAK MEVCUDU
S-70B Seahawk Helikopter
İnsansız hava araçları (İHA) Havacılık imkanları: Helikopter pisti ve hangarı
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