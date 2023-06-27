Avcılar’da kurbanlık 7 tosun kaçtı: Sahibi bulanı ödüllendirecek!

Olay, 08.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. 63 yaşındaki Yakup Baş'ın satın aldığı 10 tosundan 7'si araçtan indirilirken kaçtı.

Firuzköy Mahallesi'ne doğru kaçan tosunlar ortadan kayboldu. Öğle saatlerinde, tosunların Firuzköy Mezarlığı'nda görüldüğü bilgisini alan Baş, mezarlığa gittiğinde 6 tosunu yakalamayı başardı. Tosunların biri ise kaçtı.

Baş, kaçan tosununu bulana ödül vereceğini söyledi. Tosunlardan bazılarının kaçış anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"BULURSALAR ÖDÜLLENDİRİRİZ"

Kaçan tosununun 450 kiloya yakın olduğunu belirten Yakup Baş, "Bayram herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben anamdan doğdum doğalı hayvancılık ile uğraşıyorum. Kendim Samsunluyum, fakir bir ailenin çocuğuyum. Buraya geldik kendimize bir çevre edindik, herkesten Allah razı olsun. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız var.