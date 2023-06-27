Avcılar'da kurbanlık 7 tosun kaçtı: Sahibi bulanı ödüllendirecek!
Avcılar’da sahipleri Yakup Baş’ın satın aldığı 10 kurbanlık tosundan 7’si araçtan indirilirken kaçtı. 6 tosun kayboldukları mevkiden 6 kilometre uzakta bulunurken, kalan 1 tosun ise bulunamadı. Yakup Baş, “450 kilolarında bir tosundu, bulursalar bize haber versinler ödüllendiririz" dedi. Tosunların kaçış anları cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, 08.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. 63 yaşındaki Yakup Baş'ın satın aldığı 10 tosundan 7'si araçtan indirilirken kaçtı.
Firuzköy Mahallesi'ne doğru kaçan tosunlar ortadan kayboldu. Öğle saatlerinde, tosunların Firuzköy Mezarlığı'nda görüldüğü bilgisini alan Baş, mezarlığa gittiğinde 6 tosunu yakalamayı başardı. Tosunların biri ise kaçtı.
Baş, kaçan tosununu bulana ödül vereceğini söyledi. Tosunlardan bazılarının kaçış anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
"BULURSALAR ÖDÜLLENDİRİRİZ"
Kaçan tosununun 450 kiloya yakın olduğunu belirten Yakup Baş, "Bayram herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben anamdan doğdum doğalı hayvancılık ile uğraşıyorum. Kendim Samsunluyum, fakir bir ailenin çocuğuyum. Buraya geldik kendimize bir çevre edindik, herkesten Allah razı olsun. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız var.
10 tane tosun aldım, arabadan indirdiğim zaman tosun kaçtı tutamadık. Tosun Avcılar tarafında doğru gitti, haber alamadık. İhbar geldi, 'Firuzköy'de görüldü' diye. Gittik, gördük ama yakalayamadık. Onun arkadaşlarını 60 bin liraya satmıştık, 60 bin lira zararımız var ama başa gelen çekilir. Belirli yerlere duyurduk, polise, belediyeye bildirdik. Yaklaşık 450 kilolarında bir tosundu, bulursalar bize haber versinler, ödüllendiririz" dedi.
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