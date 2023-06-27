"Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023" için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 2023 bayram namazı saatleri hakkında araştırmalar başladı. Bayram sabahı erkenden uyanıp namaz kılmaya gidecek olanlar illere göre namaz saatlerini merak ediyor. Peki, Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023…