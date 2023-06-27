27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023…

Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023…

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023
ABONE OL
Kocaeli ve Sakarya’da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli’nde bayram namazı vakti 2023…

"Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı eda edilecek. Peki, Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023…

"Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023" için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 2023 bayram namazı saatleri hakkında araştırmalar başladı. Bayram sabahı erkenden uyanıp namaz kılmaya gidecek olanlar illere göre namaz saatlerini merak ediyor. Peki, Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023…

Bazı büyük illerin bayram namazı vakitleri şu şekilde;

İstanbul Bayram Namazı Saati 06:10

Ankara Bayram Namazı Saati 05:57

Bursa Bayram Namazı Saati 06:12

Adana Bayram Namazı Saati 05:54

Kocaeli Bayram Namazı Saati 06:07

Sakarya Bayram Namazı Saati 06:05

Samsun Bayram Namazı Saati 05:40

Trabzon Bayram Namazı Saati 05:27

Eskişehir Bayram Namazı Saati 06:07

Gaziantep Bayram Namazı Saati 05:46

Giresun Bayram Namazı Saati 05:32

Hatay Bayram Namazı Saati 05:53

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA