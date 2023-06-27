Trabzonspor’un tesisleri taşınacak mı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanı nedeniyle, Trabzonspor'un tesislerinin taşınacağı iddialarına ilişkin, "Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanı projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kente yeni havalimanı yapılırken mevcut havalimanının da görev vermeye devam edeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hem yapacağımız iyileştirme çalışmaları ile yenileyeceğimiz mevcut havalimanımız hem de daha sonra inşa edeceğimiz yeni havalimanı şehre yakışacak, daha geniş, ferah ve modern bir şekilde hem vatandaşlarımıza hem de Trabzon'a gelecek misafirlerimize hizmet verecek" dedi.