Düzce’de sokak ortasında kurşun yağdırdı! Sebebi kan dondurdu
Dehşete düşüren olay saat 03.00 sıralarında Düzce'de meydana geldi. 35 yaşındaki Yeliz Oltu, para meselesi yüzünden tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Ahmet Cömert'i tabancayla vurarak öldürdü. İşte kan donduran olayın detayları...
Düzce'de yaşanan olay, saat 03.00 sularında, Aziz Yıldırım Bulvarı'nda meydana geldi. Yeliz Oltu ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Sokak ortasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yeliz Oltu, Ahmet Cömert'e, tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralanan Cömert, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeliz Oltu, polis tarafından gözaltına alındı.
Ahmet Cömert'in resmi nikahla başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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