İstanbul’da bayram sakinliği! Trafik yoğunluğu sadece yüzde 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, trafik akışı saat 09.00 ila 10.00 arasında yüzde 2'ye düştü.

ENDER RASTLANAN SAKİNLİK

Genellikle trafiğin kilitlendiği TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve bağlantılarında yoğunluk yaşanmıyor. Normalde Anadolu ve Avrupa yakalarında araç yoğunluğunun yaşandığı Gülsuyu, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Edirnekapı ve Haliç gibi noktalarda da trafik akıcı ilerliyor.

Her gün işe, okula gitmek için binlerce kişinin kullandığı, kimi zaman kuyrukların oluştuğu metrobüs, otobüs, metro ve Marmaray istasyonlarında da ender rastlanan bir sakinlik mevcut.