TEM’de feci kaza! Bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden aile faciayı yaşadı: 1’i ağır 6 yaralı





KIZI VE ANNESİ ŞOKA GİRDİ

Bayram öncesi mezarlık ziyaretine gittikleri söylenilen yaralılardan araç içerisinde bulunan 4 buçuk yaşındaki kız ve annesi ise şoka girdi. Anne ve kızı bir süre sonra olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç düştüğü yerden vinç yardımı ile çekiciye yüklenip gönderilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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