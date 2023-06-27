TEM'de feci kaza! Bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden aile faciayı yaşadı: 1'i ağır 6 yaralı
Son dakika haberi | TEM Otoyolu Esenyurt civarında kontrolden çıkan bir araç bariyerleri de aşarak devrildi. Feci kazada mezarlık ziyaretine gittiği öğrenilen aynı araçtaki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerleri aşıp devrildi. Kazada, aynı araçta bulunan ve bayram öncesi mezarlık ziyaretine gittikleri öğrenilen aileden 1'i çocuk, 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.10 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde aynı aileden 6 kişi bulunan, Mikail C. yönetimindeki 34 ET 1479 plakalı araç başka bir aracın önüne kırmasıyla aniden sürücüsünün hakimiyetinden çıktı.
Hafif ticari araç, bariyerleri de aştıktan sonra yeşillik alanda devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçta bulunan 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
KIZI VE ANNESİ ŞOKA GİRDİ
Bayram öncesi mezarlık ziyaretine gittikleri söylenilen yaralılardan araç içerisinde bulunan 4 buçuk yaşındaki kız ve annesi ise şoka girdi. Anne ve kızı bir süre sonra olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç düştüğü yerden vinç yardımı ile çekiciye yüklenip gönderilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara'da bayram namazı saat kaçta? 28 Haziran 2023 Ankara bayram namazı saati! İl ve ilçelere göre namaz vakitleri...
- UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak 2023? Beşiktaş Konferans Ligi eleme maçı ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor'un rakibi...
- Arefe günü kargolar çalışıyor mu? 27 Haziran bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık olacak?
- İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı İstanbul namaz vakitleri 2023!
- KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023! Bayram namazı Konya'da saat kaçta kılınacak?
- Taksitle kurban alınır mı, kesilir mi? Kredi kartıyla kurban almak caiz midir?
- Teşrik tekbiri namazdan sonra kaç kere söylenir? Adetliyken teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet okunuşu ve anlamı...
- Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmek kimlere düşer? Diyanet 2023 kurban kesmenin şartları...
- Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir? 2023 Diyanet açıklaması!
- Bankalar bugün açık mı, kaça kadar açık? 27 Haziran Kurban Bayramı ve Arefe günü bankalar çalışıyor mu?
- İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
- AREFE GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | Kurban Bayramı'na özel Arefe günü mesajları! En güzel, dualı, hadisli, ayetli sözler...