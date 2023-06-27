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TEM'de feci kaza! Bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden aile faciayı yaşadı: 1'i ağır 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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TEM’de feci kaza! Bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden aile faciayı yaşadı: 1’i ağır 6 yaralı

Son dakika haberi | TEM Otoyolu Esenyurt civarında kontrolden çıkan bir araç bariyerleri de aşarak devrildi. Feci kazada mezarlık ziyaretine gittiği öğrenilen aynı araçtaki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerleri aşıp devrildi. Kazada, aynı araçta bulunan ve bayram öncesi mezarlık ziyaretine gittikleri öğrenilen aileden 1'i çocuk, 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.



Kaza, saat 11.10 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde aynı aileden 6 kişi bulunan, Mikail C. yönetimindeki 34 ET 1479 plakalı araç başka bir aracın önüne kırmasıyla aniden sürücüsünün hakimiyetinden çıktı.

Hafif ticari araç, bariyerleri de aştıktan sonra yeşillik alanda devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçta bulunan 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



KIZI VE ANNESİ ŞOKA GİRDİ
Bayram öncesi mezarlık ziyaretine gittikleri söylenilen yaralılardan araç içerisinde bulunan 4 buçuk yaşındaki kız ve annesi ise şoka girdi. Anne ve kızı bir süre sonra olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç düştüğü yerden vinç yardımı ile çekiciye yüklenip gönderilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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