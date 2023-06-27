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Arefe günü kargolar çalışıyor mu? 27 Haziran bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Arefe günü kargolar çalışıyor mu? 27 Haziran bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık olacak?

Arefe Günü kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Arife Günü 27 Haziran Salı günü idrak edilirken yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı ise 28 Haziran ile 1 Temmuz günleri arasında idrak ediliyor. Bugün ise kargoda işi olanlar " Arefe Günü kargolar kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Arefe Günü kargoların çalışma durumu ve mesai saatleri...

"Arefe günü kargolar açık mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Arife Günü 27 Haziran Salı günü idrak edilirken yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı ise 28 Haziran ile 1 Temmuz günleri arasında idrak ediliyor. Peki, bugün kargolar saat kaça kadar açık? İşte, kargoların çalışma durumu!

ARİFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve diğer kargo şirketleri de yarım gün çalışacak. Ancak bazı kargo firmaları tam kapasite hizmet vermeye devam edecek.

ARİFE GÜNÜ KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak 27 Haziran arife gününde kargo şirketleri 09.00 ile 12.30 arasında dağıtım yapacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmî tatil olması sebebiyle 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde hizmet vermeyecek.

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