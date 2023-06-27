Dükkanın önüne gelen şok yaşadı! Paraları toplayıp ortalıktan kayboldular





Ödeme noktasına gelen mağdurlar iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Denizköşkler Mahallesi'nde yıllardan bu yana açık bulunan fatura ödeme merkezi 1.5 ay önce el değiştirdi. Faturalarını geçmişte olduğu gibi ödeyenler, bu hafta içerisinde hatlarının kesildiği ya da borç miktarlarını belirten mesajlarla neye uğradığını şaşırdı. Bu mesajları alan vatandaşlar, faturalarını ödedikleri ödeme noktasının yolunu tuttu.