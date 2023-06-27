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Dükkanın önüne gelen şok yaşadı! Paraları toplayıp ortalıktan kayboldular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Dükkanın önüne gelen şok yaşadı! Paraları toplayıp ortalıktan kayboldular

İstanbul Avcılar'da bulunan bir fatura ödeme merkezi, çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayarak kayıplara karıştı. Faturalarını ödeyenler dolandırıldıklarını hatlarının kesilmesi ya da mesaj yoluyla anlarken, dükkanın önüne gidenler büyük bir şok yaşadı.

Avcılar'da fatura ödeme noktasında çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayan dolandırıcılar kayıplara karıştı.

Faturalarını ödeyenler ise dolandırıldıklarını hatlarının kesilmesi ya da mesaj yolu ile gelen uyarılardan sonra anladı.



Ödeme noktasına gelen mağdurlar iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı.
Denizköşkler Mahallesi'nde yıllardan bu yana açık bulunan fatura ödeme merkezi 1.5 ay önce el değiştirdi. Faturalarını geçmişte olduğu gibi ödeyenler, bu hafta içerisinde hatlarının kesildiği ya da borç miktarlarını belirten mesajlarla neye uğradığını şaşırdı. Bu mesajları alan vatandaşlar, faturalarını ödedikleri ödeme noktasının yolunu tuttu.

"YEMEĞE GİDİYORUZ DİYEREK ORTADAN KAYBOLDULAR"
Ödeme noktasına gelen mağdurlar, yaşadıkları sorunu anlatarak içeride bulunan biri kadın iki kişiden çözüm istedi. Sistemde sorun olabileceğini belirten bu kişiler bir süre mağdurları oyaladıktan sonra "Yemeğe gidiyoruz" diyerek ortadan kayboldu. Ödeme noktasında yetki belgesinin olmadığını fark eden vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polisi aradı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı. Çevre esnafı Hasan Arslan, ödeme merkezini daha önce 10 yılı aşkın çalıştıran kişinin hiçbir soruna yol açmadığını, ancak çok sayıda kişinin faturaların ödenmediğini anlayınca toplandığını söyledi. Fatura ödeyen Ali Sevinç, asansörün elektriği için gelen fatura ile bir GSM şirketi faturasını buraya yatırdığını fakat ödeme yapılmadığını dile getirdi.

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