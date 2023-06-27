2 senede 4 ton yem yedi! 120 bin liraya alıcısını bekliyor

Kurbanlığın 2 yaşında olduğunu belirten Yılmaz, "Sığırımızı 3 günlükken evde beslemeye başladık. Şimdi de zamanı geldiği için Diyarbakır'daki hayvan pazarına getirdik. Sığırımızın kilosu 1 ton olmaktadır. Şu an fiyatı 120 bin lirayla satıştadır. Belirlediğimiz fiyat ne düşük ne de yüksektir. 2 senede hayvanımız yaklaşık 4 ton yem yedi. Yediği yemlerle bayağı büyük oldu" dedi.

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