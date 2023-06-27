Kurban Bayramı için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji’den çok sayıda il için açıklama geldi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Kurban Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir için Tahmin Edilen Hava Durumu

Ankara: Arife günü çok bulutlu, bayram süresince parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Arife ve bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir: Arife günü parçalı bulutlu, bayram süresince az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor.