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İZMİR BAYRAM NAMAZ SAATİ: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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İZMİR BAYRAM NAMAZ SAATİ: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri

"İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birlik, beraberlik ve paylaşma bayramı olan Kurban Bayramında vatandaşlar bayramın birinci günü aynı safta bayram namazını eda edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 28 Haziran Çarşamba günü erken saatler bayram namazı için camilerde olacak. Peki, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri

"Kurban Bayramı namazı İzmir'de saat kaçta, ne zaman kılınacak? 28 Haziran Çarşamba İzmir bayram namazı vakti açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı namazı Diyanet tarafından il il açıklanan vakitlere göre kılınacak. Kurban ibadeti öncesinde camilerin yolunu tutacak vatandaşlar, bulundukları ilin bayram namazı saatine göre hareket edecek. Peki, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri

İZMİR KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramının birinci günü bayram namazı kılınacak. Diyanet'in duyurduğu takvime göre bayramın 1. gün 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. İzmir bayram namazı saati de 06:24 olarak açıklandı. Bazı büyük illerin bayram namazı vakitleri şu şekilde;

İstanbul Bayram Namazı Saati 06:10

Ankara Bayram Namazı Saati 05:57

Bursa Bayram Namazı Saati 06:12

Adana Bayram Namazı Saati 05:54

Kocaeli Bayram Namazı Saati 06:07

Sakarya Bayram Namazı Saati 06:05

Samsun Bayram Namazı Saati 05:40

Trabzon Bayram Namazı Saati 05:27

Eskişehir Bayram Namazı Saati 06:07

Gaziantep Bayram Namazı Saati 05:46

Giresun Bayram Namazı Saati 05:32

Hatay Bayram Namazı Saati 05:53

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