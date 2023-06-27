İZMİR BAYRAM NAMAZ SAATİ: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri

"Kurban Bayramı namazı İzmir'de saat kaçta, ne zaman kılınacak? 28 Haziran Çarşamba İzmir bayram namazı vakti açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı namazı Diyanet tarafından il il açıklanan vakitlere göre kılınacak. Kurban ibadeti öncesinde camilerin yolunu tutacak vatandaşlar, bulundukları ilin bayram namazı saatine göre hareket edecek. Peki, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri