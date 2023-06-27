Bursa ve Adana'da bayram namazı saat kaçta? ve Bursa ve Adana bayram namazı vakti 2023 için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı namazı Diyanet tarafından il il açıklanan vakitlere göre kılınacak. Kurban ibadeti öncesinde camilerin yolunu tutacak vatandaşlar, bulundukları ilin bayram namazı saatine göre hareket edecek. Peki, Bursa ve Adana'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Adana bayram namazı vakti 2023…