En acı doğum günü! Babanın sözleri yürekleri parçaladı

Acı içerisinde kızının doğum gününü kutlayan ve ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet Töken, "Bugün benim kızımın doğum günü, doğduğu zaman beni çok mutlu etmişti, mutluluktan ağlıyordum. Vefat etti, ağlıyorum yine. Ağlamakla geldi, ağlamakla gitti. Benim ilk göz yaşlarım oydu. Bana diyordu ki baba doğum günümü kutlayacak mısın? Diyordum ki kızım ben senin doğum gününü kutlarım tabi ki, ben senin babanım. Baba bana pasta getirecek misin diyordu, nasıl pasta istediğini sorduğum da bana çikolatalı olsun ben çikolatayı çok severim diyordu. Doğum günü oldu, ne kızım var ne de kimsem kaldı. Ben ve oğlum tek başımıza kaldık. 19 Yaşına girdi, okuyordu, optisyenlik okuyordu. Bu depremi yenemedi. Adıyaman'ın başına bu felaket geldi, hem çocuklarım, hem kardeşlerim, hem yeğenlerim, toplam 236 tane akrabam, 236 şehidimiz var" diye konuştu.