İstanbul'da 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İstanbul’da saat 03.45 sıralarında 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de olay ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan yangın, saat 03.45 sularında Topkapı Mahallesinde Emece Sokak'ta meydana geldi. Metruk olduğu belirtilen 2 katlı ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI
Bu sırada alevler tüm ahşap binayı sardı. Yangın sürerken binada kısmen çökme meydana geldi. Bir mahalle sakini ise hortumla alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine, Fatih ve Bayrampaşa grubuna bağlı itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olay ilgili inceleme başlattı.
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