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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesai arkadaşı Fatih Başkaya vefat etti! "Mekanın cennet olsun Fatih…"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un mesai arkadaşı Fatih Başkaya vefat etti! Mekanın cennet olsun Fatih…

etişim Başkanı Fahrettin AltunBasın ve Yayın Dairesi çalışanlarından, mesai arkadaşı Fatih Başkaya'nın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Altun acı kaybınının ardından, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basın ve Yayın Dairesi çalışanlarından, kıymetli mesai arkadaşı Fatih Başkaya'nın acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak "Mekanın cennet olsun Fatih..." notunu düştü.

İletişim Başkanlığımızın Basın ve Yayın Dairesi çalışanlarından, kıymetli mesai arkadaşımız Fatih Başkaya'nın ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum.

Mekanın cennet olsun Fatih…

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