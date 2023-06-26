İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesai arkadaşı Fatih Başkaya vefat etti! "Mekanın cennet olsun Fatih…"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basın ve Yayın Dairesi çalışanlarından, kıymetli mesai arkadaşı Fatih Başkaya'nın acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak "Mekanın cennet olsun Fatih..." notunu düştü.