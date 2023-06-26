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Son dakika: Hakkari'de korkutan deprem! Çevre iller ve Irak'ta da hissedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Son dakika: Hakkari’de korkutan deprem! Çevre iller ve Irak’ta da hissedildi

Son dakika haberleri... Hakkari'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ve Irak'ta da hissedildi. Bölgedeki vatandaşlar sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

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