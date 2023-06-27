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Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?

"Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak. Kurban Bayramı süresince ve arefe günü kuaförlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?

"Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak. Kurban Bayramı süresince ve arefe günü kuaförlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Arefe günü tüm berber ve kuaförler açık olacak. Bayram öncesinde yoğun olacağından normal kapanış saatinden geç bir saate kadar beber ve kuaförler açık olabilir.

KURBAN BAYRAMI'NDA KUAFÖRLER AÇIK OLACAK MI?

Kuaförler ve berberler, bayram arefesinde açık oluyor. Bayram yoğunluğu nedeni ile arefe günü gece saat 24.00'a kadar vatandaşlara hizmet verebiliyor. Kurban Bayramı2nın ilk günü kuaförlerin tercihine göre bazo yerler açık oluyor. Gideceğiniz kuaförleri arayarak açık olup olmadığını teyit etmelisiniz.

KURBAN BAYRAMI'NDA BERBERLER AÇIK OLACAK MI?

Farklı berberlere göre açılış saati farklılık gösterse de, arefe günü berberler geç saate kadar açık olacaktır. Gideceğiniz berberi arayarak teyit etmenizde fayda vardır. Kurban Bayramı'nda ise berberler kapalı olacaktır.

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