"Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak. Kurban Bayramı süresince ve arefe günü kuaförlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?