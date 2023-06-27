İstanbul’un göbeğinde dehşet gecesi! Önce kadınları darbettiler sonra...
Korkunç olay geçen Cuma günü İstanbul’da meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden saldırgan kendisine müdahale edenlere otomobili ile çarptı. Olayda yaralanan vatandaş yaşadığı dehşeti böyle anlattı...
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçen Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi.
İddialara göre Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları motosikletlerine yakıt almak için istasyona geldi. Bu sırada iki kadının iki kişi tarafından darbedildiğini gören Karabaş ve arkadaşları olaya müdahale etti. Bir süre sonra kadınları darbedenler ile Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları kavgaya etmeye başladı.
Kadınları darbeden iki kişi kadınlar ile birlikte otomobile binip olay yerinde kaçmaya başladı. Kısa süre sonra olay yerine dönen saldırganlar, kavga ettikleri grubun üzerine otomobili sürdü. Otomobil hızla Muhammed Faruk Evin'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan Muhammed Faruk Evin park halindeki otomobile de çarparak yere düşüp yaralandı.
Saldırganlar otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen yaralanan kişinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri otomobil ile çarpıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
"BANA KASTEN VE BİLEREK ÇARPTI"
Otomobilin çarpması sonucu takla atıp yaralanan Muhammed Faruk Evin, "Olay günü arkadaşlarımın bağırmasıyla arkadaşlarımın yanına gittim. Yabancı uyruklu birisi kadını darp ediyordu ve bizde olaya müdahale ettik. Bir şekilde bizden kaçtı, aracına bindi. Kaçarken bana kasten ve bilerek çarptı. Ben de takla atarak başka araca çarptım" dedi.
"KADINLARI O DURUMDA BIRAKAMAZDIK"
Üzerlerine gelen otomobilden son anda kaçan Ömer Furkan Karabaş ise "Arkadaşlarla motosikletlerimize yakıt almak benzin istasyonuna gitmiştik. O sırada yabancı uyruklu kişilerin iki kadını darbettiğini gördük. Hemen olaya müdahale ettim. Kadınlar çok ciddi yaralar almıştı. Vicdanım rahat etmedi, hemen müdahale ettim kişilere. Sonra arkadaşlarım da bana yardıma geldiler. Kadınları darbeden kişiler araçlarına bindiler. Kaçarken aniden dönüp aracı benim ve arkadaşımın üzerine sürdü. Ben kendimi son anda attım ama arkadaşım maalesef yaralandı. Arkadaşımın bacakları çok kötü durumda, bacaklarından cam parçaları çıkarttık. Arkadaşım ciddi yara aldı ayaklarının üzerine basamıyor. Biz kadınları kurtarmak için müdahale ettik. Kadınları o durumda bırakamazdık. Kadınlar yardım istedi biz de gerekeni yaptık" diye konuştu.
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