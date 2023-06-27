İstanbul’un göbeğinde dehşet gecesi! Önce kadınları darbettiler sonra...

"KADINLARI O DURUMDA BIRAKAMAZDIK"



Üzerlerine gelen otomobilden son anda kaçan Ömer Furkan Karabaş ise "Arkadaşlarla motosikletlerimize yakıt almak benzin istasyonuna gitmiştik. O sırada yabancı uyruklu kişilerin iki kadını darbettiğini gördük. Hemen olaya müdahale ettim. Kadınlar çok ciddi yaralar almıştı. Vicdanım rahat etmedi, hemen müdahale ettim kişilere. Sonra arkadaşlarım da bana yardıma geldiler. Kadınları darbeden kişiler araçlarına bindiler. Kaçarken aniden dönüp aracı benim ve arkadaşımın üzerine sürdü. Ben kendimi son anda attım ama arkadaşım maalesef yaralandı. Arkadaşımın bacakları çok kötü durumda, bacaklarından cam parçaları çıkarttık. Arkadaşım ciddi yara aldı ayaklarının üzerine basamıyor. Biz kadınları kurtarmak için müdahale ettik. Kadınları o durumda bırakamazdık. Kadınlar yardım istedi biz de gerekeni yaptık" diye konuştu.

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